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Giriş Tarihi: 27.4.2021 15:43

55,000 doların üzerine döndü

DHA
Bitcoin 55,000 doların üzerine döndü

ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle gelen alımlarla, Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.0'ten çok artışla 55,000 dolarlık düzeyin üzerine döndü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.18 artışla 55,150.50 dolara, ikinci sıradaki Ethereum da yüzde 3.58 artışla 2,579.32 dolara yükseldi.

JPMorgan'ın bu adımı, Pantera Capital ve Galaxy Digital gibi kripto endüstrisinde faaliyet gösteren kuruluşların uyguladıkları ücretlendirme politikalarından "bir kırılma noktası" olarak gösteriliyor. Habere göre, bankanın bu hizmeti alacak müşteriler, kendilerine hiç dokunmadan, Bitcoin satın almalarına ve elektronik cüzdanlarında tutmalarının önünü açacak.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley de, akredite varlık yönetimi müşterilerine Bitcoin ile ilgili en az bir fona erişim sunmaya başlayan ilk büyük ABD bankası oldu.

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Bitcoin 55,000 doların üzerine döndü
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