İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan fazla mesai ve kıdem tazminatı ile ilgili flaş karar!

"FESİH SEBEBİ ARAŞTIRILMALI"

Dairenin kararında, istifa dilekçesinde davacının, "kendi isteği" ile işten ayrıldığını, borcunun ve alacağının olmadığını ifade ettiği aktarıldı.

Kendi isteğiyle ayrılma halinin bir sebebi değil, daha çok fiili bir durumu yansıttığı vurgulanan kararda, böyle bir durumda da işçinin istifa dilekçesinde feshe yönelik belirli bir neden bildirdiğinden söz edilemeyeceği, fesih sebebinin araştırılması ve belirlenmesi gerektiği belirtildi.