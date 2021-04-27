New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalışla 33.921,05 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 azalarak 4.189,00 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 artarak 14.158,78 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, piyasaların, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayacak ve yarın sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantısı'ndan çıkacak kararları beklediğini belirtti.

Fed'in "güvercin" tutumunda herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, karar metninde ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamada varlık alımlarının geleceğine dair ipuçlarının aranacağı aktarıldı.

Apple, Microsoft, Alphabet ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklanması beklenen ilk çeyrek bilançolarının da piyasaların odağında olacağı belirtilirken, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârının bu yılın ilk çeyreğinde 438 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştığı duyuruldu.

Tesla, şimdiye kadarki en yüksek araç üretimi ve teslimatını gerçekleştirirken, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelirin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 arttığı bildirildi. İlk çeyrekte elde ettiği rekor kara rağmen Tesla'nın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.