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Giriş Tarihi: 27.4.2021 08:58 Son Güncelleme: 27.4.2021 09:13

satışının nedenini açıkladı

Tesla Bitcoin satışının nedenini açıkladı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan , yatırımlarına devam edeceğini bildirdi.

Tesla, dün gece açıkladığı bilançosunda elinde bulundurduğu Bitcoin varlıkları bağlantılı olarak 1,2 milyar dolarlık net nakit çıkışı yaşandığını kaydetmişti.

Bilanço sonrası açıklama yapan Tesla CEO'su Elon Musk, kendisinin Bitcoin satmadığını, Tesla'nın ise likitliğini test amaçlı olarak bilançosundaki Bitcoin'den %10 satış yaptığını belirtti. Amacın, bilançoda Bitcoin'i alternatif bir varlık olarak bulundurmak için para biriminin likitliğini test etmek olduğunu belirtti.

Tesla TSLA CFO'su Zach Kirkhorn da Bitcoin konusunda iyimser olmak için çok fazla neden olduğunu, Tesla'nın Bitcoin yatırımlarına devam edeceğini belirtti. "Bitcoin'in uzun vadeli değerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Tesla Bitcoin satışının nedenini açıkladı
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