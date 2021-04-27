Tesla Bitcoin satışının nedenini açıkladı

Tesla, dün gece açıkladığı bilançosunda elinde bulundurduğu Bitcoin varlıkları bağlantılı olarak 1,2 milyar dolarlık net nakit çıkışı yaşandığını kaydetmişti.

Bilanço sonrası açıklama yapan Tesla CEO'su Elon Musk, kendisinin Bitcoin satmadığını, Tesla'nın ise likitliğini test amaçlı olarak bilançosundaki Bitcoin'den %10 satış yaptığını belirtti. Amacın, bilançoda Bitcoin'i alternatif bir varlık olarak bulundurmak için para biriminin likitliğini test etmek olduğunu belirtti.

Tesla TSLA CFO'su Zach Kirkhorn da Bitcoin konusunda iyimser olmak için çok fazla neden olduğunu, Tesla'nın Bitcoin yatırımlarına devam edeceğini belirtti. "Bitcoin'in uzun vadeli değerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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