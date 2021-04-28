ABD Başkanı Joe Biden 1,8 trilyon dolarlık kaynak istiyor

Beyaz Saray'dan edinilen bilgiye göre, seçilmesinin ardından ilk kez Kongre'de bugün konuşma yapacak olan Biden, eğitim, çocuk bakımı ve ücretsiz izin uygulamaları için 1,8 trilyon dolar kaynak ayırmayı istediğini belirtecek.

Biden'ın konuşmasında Çin ile güçlü rekabet ihtiyacına dikkat çekeceği ve yeni paket ile birlikte göreve gelmesinden bu yana hazırlanan toplam teşvik programlarının büyüklüğünü 4 trilyon dolara çıkaracağı kaydedildi.

Paketin fonlanması için varlıklı vatandaşlardan alınan çeşitli vergilerin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda %39,6'lık bir tavan vergi oranı getirilmesi düşünülüyor. Biden'ın planında 1 trilyon dolarlık bölüm 10 yıla yayılacak harcamalardan ve 800 milyar dolarlık vergi teşviklerinden oluşacak.

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