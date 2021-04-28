Altın fiyatları için çifte destek oldu! Bu karar yön verecek: Altın düşecek mi yükselecek mi?

Altın fiyatları Nisan ayına hareketli başladı. ABD'de gerçekleşen ve beklenen enflasyonun artmasına, 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme eklenince ons altın 2021 yılı dip seviyelerinden yönünü yukarı çevirdi. Hem dolar kuru hem de ons tarafındaki fiyatlamayla çifte destek sağlayan gram altın fiyatları da yeni haftaya primli giriş yaptı.
ALTIN 10 YILIN EN KÖTÜ PERFORMANSLARINDAN BİRİNİ GÖSTERDİ
Altın, 2021 yılına ekonomilerin toparlanmasına yönelik beklentilerle girerek, ilk çeyrekte yüzde 10 düzeyinde bir değer kaybıyla 10 yılın en kötü başlangıçlarından birini gerçekleştirdi.
GRAM ALTIN FİYATLARI ONS VE DOLAR KURU ARASINDA SIKIŞTI
Ons altın fiyatları, Mart ayında ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizlerinin 1.70'leri aşmasıyla 1676 dolar seviyesine kadar çekilmiş, artan enflasyon nedeniyle de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden önce parasal sıkılaştırma hamlesi yapacağı olasılığının artmasıyla baskılanmıştı. Ons ve dolar kurundaki fiyatlamayla yön bulan gram altın ise 450 lira bandında yükselen dolar düşen ons arasında sıkışmıştı.
FED BAŞKANI POWELL: ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ GEÇİCİ, FAİZ ARTIŞI GÜNDEMDE YOK
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonda bu yıl artış beklediklerini ancak enflasyon üzerindeki etkinin büyük ya da kalıcı olmayacağını açıkladı. Beklenenden önce bir faiz artışı düşünmediklerini ekonominin hala desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Powell, faiz artışı yapmadan önce varlım alımlarında azalıma gideceklerini ancak bunun yöntemini belirlemediklerini duyurdu.
COVİD-19'UN YARATTIĞI RİSK VE BOL LİKİDİTENİN SÜRECEĞİ BEKLENTİSİ ALTINA YARADI
Powell'ın bu açıklamaları, yüzde 2 enflasyon hedeflemesi doğrultusunda hareket eden Fed'in, enflasyonda artışa müdahale etmeyeceği, genişlemeci para politikasının süreceği ve bununla beraber piyasalardaki bol likiditenin devam edeceği algısı yarattı.
ONS ALTIN 1800 DOLAR PSİKOLOJİK DİRENCİNE YÖNELDİ
Bununla beraber küresel düzeyde Covid-19 vakalarındaki tırmanış, ve dolar endeksinin zayıflamasına bağlı olarak, ons altın 1798 seviyesini görerek, 1800 dolar kritik psikolojik sınırına kadar yükseldi.
BİTCOİN DÜŞTÜ ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
Son dönemde popülaritesini giderek artıran kripto paraların altından rol çaldığı piyasalarda konuşuldu. Kripto paraların en büyük hacimlisi Bitcoin'in 64.854 dolar ile zirve yapmasının ardından sert düşmesi sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin oluşması, iki yatırım aracı arasındaki ters orantıyı ortaya koydu.
GRAM ALTIN FİYATLARI 2021 YILININ ZİRVESİNE YÜKSELDİ
Ons altın fiyatlarındaki bu hareket ve dolar kurundaki değerlenmenin etkisiyle gram altın fiyatları, 485 lira ile 2021 yılının zirvesine yükseldi.
Gram altın fiyatları 500 lirayı aşar mı?
ALTIN FİYATLARI HANGİ GELİŞMELERDEN DESTEK BULUYOR?
-Fed Başkanı Powell'ın genişleyici para politikasının süreceği mesajları
-ABD'de artan enflasyon ve enflasyon beklentisi. Altın enflasyona karşı korunma aracı olarak öne çıkıyor.
-ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme
-Küresel düzeyde artan Covid-19 vakaları ve mutasyonlar
-Dolar endeksindeki zayıflama
-Kripto paralara Bitcoin öncülüğünde gelen satış baskısı
ALTIN FİYATLARI İÇİN OLASI OLUMSUZ GELİŞMELER
-ABD'de enflasyon riskinin giderek güçlenmesi sonucu Fed'in beklenenden önce faiz ve varlık alımlarını kısma hamlesi yapması veya yapacağını açıklaması
-ABD 10 yıllık tahvil faizlerin yüzde 2'yi aşması
-Dünyada aşılama ile birlikte Covid-19 sürecinin kontrol altına alınması ve ekonomilerin açılması
-Dolar endeksinde yükseliş
-Kripto paralarda yeni yükseliş trendinin başlayarak likiditenin o tarafa kayması
ALTIN FİYATLARI BU KARARLA YÖN BULACAK
Altın yatırımcıları için kritik haftaya girildi. Bu hafta piyasalarda en önemli gündem maddesi Fed'in faiz kararı olarak öne çıkarken, faiz kararı sonrası gelecek dönem için para politikasına ilişkin çıkacak mesajlar, sinyaller altın fiyatları için yön belirleyici olacak.
Fed Başkanı Powell, son yaptığı konuşmada, enflasyon ve faiz beklentilerine ilişkin Fed'in önceki görüşlerini koruduğunu ve herhangi bir değişiklik olmayacağı açıklamasında bulundu.
ABD'DE AÇIKLANACAK HER VERİ ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN KRİTİK
Öte yandan ABD'de açıklanacak her ekonomik veri, yatırımcılar için büyük önem arz ediyor. Verilerde beklenenden iyi gelecek rakamlar, ekonominin para politikası yönüyle desteklenmesi gerekliliğini azaltacağından Fed'in olası sıkılaştırma hamlesini öne çekebileceği ihtimalini doğuruyor. Fed faiz artırımı yapmadan önce varlık alım programı ile bir düzenleme yapacağını açıkladı. Ekonomistlerin büyük çoğunluğu Fed'in 120 milyar dolarlık varlık alım programının 2021 yılı sonundan önce azaltılacağını yönünde görüş bildiriyor.
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