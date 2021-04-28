Goldman Sachs: Bitcoin henüz altın ile rekabet edemez

Kripto para Bitcoin'in güvenli liman arayışında olan yatırımcıları çekmek konusunda altın ile rekabet edebilmesi için henüz çok erken olduğunu belirten Goldman Sachs, Bitcoin ve altını birlikte var olmaya devam edeceklerini öngördü.

Altın fiyatının cari seviyelerden yukarı gitmeye devam edeceğini tahmin eden Goldman Sachs, altın fiyatı için 2021 beklentisini 1977 dolar/ons ve 2022 beklentisini 2000 dolar/ton olarak duyurdu. Goldman Sachs, gümüş fiyatının ise 2021 ve 2022'de ortalama 30 dolar/ons olacağını tahmin etti.

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