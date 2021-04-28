Hindistan'daki hızlı vaka artışı petrole yaramadı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) küresel yakıt talebinde güçlü toparlanma olacağına ilişkin beklentilerine karşın, Hindistan'daki Covid-19 vakalarındaki hızlı yükseliş ve ABD ham petrol stoklarındaki beklentilerin üzerindeki artışın etkisiyle geriledi.

Altın fiyatları için çifte destek oldu! Bu karar yön verecek: Altın düşecek mi yükselecek mi?

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları 23 Nisan'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4.0 milyon 320,000 varil yükseldi.



OPEC+ üyeleri Salı günü düzenledikleri toplantının ardından yaptıkları açıklamada, önümüzdeki üç aylık dönemde üretimi aşamalı olarak artırma yolunda daha önce verilen kararın yürürlükte olduğunu duyurdular.



OPEC+ grubu, gelişmeleri gözden geçirmek üzere 1 Haziran'da, Bakanlar Birleşik Gözleme Komitesi (JMMC) bir araya gelecek ve ardından OPEC ve OPEC dışı ülkelerinin Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.



Açıklamaya göre, toplantıda ayrıca, üretim kısıntılarına ilişkin veriler incelendi ve kısıntılara uyumun yüzde 115 düzeyinde gerçekleşmesine karşın, bazı üyelerin taahütlerinin yüzde 100'ünü yerine getirmedikleri de belirlendi.



Yatırımcıların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin kararlarına ve açıklamanın ayrıntılarına odaklandığı altın piyasalarında ise fiyatlar, ABD Hazine tahvil getirilerindeki yüksek seyrin etkisiyle bir haftanın en düşük düzeylerine geriledi.



Diğer yandan, küresel düzeyde otomotiv üretimindeki artışların etkisiyle, katalitik konvertörlerde ve elektrikli araçlarda kullanılan değerli metal paladyum 2,965.85 dolar ile yeni rekor düzeyine tırmandıktan sonra 2,930 dolar düzeyine döndü.



Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 0.09 düşüşle 66.03 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.05 düşüşle 62.70 dolar,

- altın yüzde 0.42 düşüşle 1,769.41 dolar,

- gümüş yüzde 0.99 düşüşle 26.01 dolar,

- bakır yüzde 1.03 artışla 9.878.50 dolar,

- platin yüzde 0.68 düşüşle 1,223.53 dolar,

- paladyum yüzde 0.37 düşüşle 2,934.99 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada, gram altın 468 liraya, çeyrek altın 751 liraya, Cumhuriyet altını da 3,081 liraya geriledi.



Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, "Petrol üreten ülkeler arasında önemli bir konumda bulunan Hindistan'da artan vakalar Petrol'de satış baskısı oluşturuyor" denildi ve eklendi:



"İran yetkililerinden yapılan açıklamada müzakerelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Gün içerisinde açıklanacak olan ham petrol stokları emtia fiyatları üzerinde hareketliliğe neden olabilir. Teknik açıdan bakılacak olursa, yatay hareketine devam etmesi beklenilen Brent petrolde 66.80 ve 67,30 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 65.50 ve 65.00 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor."



Bültende altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:



"Covid - 19 vaka sayılarının dünya genelinde artışa geçmesi üzerine güvenli liman niteliğiyle değer kazanan ons altında 1800 dolar seviyesine yakın bir seyir hakim. Gün içinde, ABD Merkez bankası Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar altın açısından önemini koruyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1775 ve 1785 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1765 ve 1760 destek seviyeleri yakından izlenecek.

"Döviz kurunda görülen sert geri çekilme sonrasında gram altında geri çekilmeler görülürken ons altın, artan Covid-19 vakaları ile birlikte yükseliş trendine devam ediyor. FOMC toplantısı gelişmekte olan ülkeler açısından önem arz ediyor. Gram altında kısmen yönlü hareketin devam etmesi durumunda 475 ve 480 lira direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 465 ve 460 lira destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor."