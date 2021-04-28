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Giriş Tarihi: 28.4.2021 12:13 Son Güncelleme: 28.4.2021 12:14

ING: toplantısı sonrası düşebilir

ING: Fed toplantısı sonrası dolar düşebilir

Hollanda merkezli çok uluslu bankacılık şirketi ING, toplantısı sonrasında dolarda düşüşü mümkün görüyor.

ING, Fed toplantısı sonrasında dolarda düşüşü mümkün görüyor. Kuruluşun kur stratejisti Francesco Pesole, Fed'in bu gece tamamlanacak FOMC toplantısı sonrasında yapacağı açıklamada gevşek para politikası duruşunun korunacağı mesajını sürdürmesinin beklendiğini kaydetti.

Stratejist, "Fed ivmelenen büyümenin farkında olsa da enflasyon konusunda endişe ya da varlık alımlarının azaltılması yönünde sinyal vermeyecektir. Doların toplantı sonrasında toplantı öncesinden daha güçlü olması beklenmez" yorumunda bulundu.

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ING: Fed toplantısı sonrası dolar düşebilir
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