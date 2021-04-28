ING: Fed toplantısı sonrası dolar düşebilir

ING, Fed toplantısı sonrasında dolarda düşüşü mümkün görüyor. Kuruluşun kur stratejisti Francesco Pesole, Fed'in bu gece tamamlanacak FOMC toplantısı sonrasında yapacağı açıklamada gevşek para politikası duruşunun korunacağı mesajını sürdürmesinin beklendiğini kaydetti.

Stratejist, "Fed ivmelenen büyümenin farkında olsa da enflasyon konusunda endişe ya da varlık alımlarının azaltılması yönünde sinyal vermeyecektir. Doların toplantı sonrasında toplantı öncesinden daha güçlü olması beklenmez" yorumunda bulundu.

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