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Giriş Tarihi: 28.4.2021 08:30 Son Güncelleme: 28.4.2021 08:30

+ : Petrol üretiminde üç aylık anlaşma yürürlükte

DHA
OPEC+ : Petrol üretiminde üç aylık anlaşma yürürlükte

Salı günü düzenledikleri toplantının ardından +'dan yapılan açıklamada üç aylık dönemde üretimi aşamalı olarak artırma yolunda daha önce verilen kararın yürürlükte olduğunu duyuruldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+) Salı günü düzenledikleri toplantının ardından yaptıkları açıklamada, önümüzdeki üç aylık dönemde üretimi aşamalı olarak artırma yolunda daha önce verilen kararın yürürlükte olduğunu duyurdular.

OPEC+ grubu, gelişmeleri gözden geçirmek üzere 1 Haziran'da, Bakanlar Birleşik Gözleme Komitesi (JMMC) bir araya gelecek ve ardından OPEC ve OPEC dışı ülkelerinin Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.

Açıklamaya göre, toplantıda ayrıca, üretim kısıntılarına ilişkin veriler incelendi ve kısıntılara uyumun yüzde 115 düzeyinde gerçekleşmesine karşın, bazı üyelerin taahütlerinin yüzde 100'ünü yerine getirmedikleri de belirlendi.

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OPEC+ : Petrol üretiminde üç aylık anlaşma yürürlükte
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