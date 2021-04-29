5G için tarih verildi: Türkiye ilk kullanan ülkelerden olacak!

"HEDEFİMİZ; 5G'Yİ GELİŞTİREN VE İLK KULLANAN ÜLKELERDEN OLMAK"

Bakan Yardımcısı Sayan, "Bundan sonraki süreçte de, ürünlerin ticari şebekelerde kullanımı, test ve entegrasyonları ile ürün geliştirme çalışmalarına devam edeceğiz. Hedefimiz; dünyayla uyum içinde 5G'yi geliştiren ve ilk kullanan ülkelerden olmak" diye konuştu.