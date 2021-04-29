Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kritik enflasyon, faiz ve kripto para mesajı!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Enflasyon Raporu 2021-II"nin tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Kavcıoğlu, küresel ekonominin toparlanmaya devam ettiğini ifade ederek, "Para politikasında ihtiyatlı duruşun öneminin arttığı döneme giriyoruz. Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüş önceliğiyle kararlılıkla sürdürülmesi, oylaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir" diye konuştu.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun gerçekleştirdiği yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda öne çıkanlar şöyle:
Salgına bağlı olarak sert daralan küresel ekonomi toparlanmaya devam etmektedir. Önemli ihracat pazarlarımızda belirgin bir iyileşme öngörülmektedir. Yükselen küresel enflasyon beklentileri dalgalanmalara yol açıyor.
Küresel finansal piyasalarda oynaklıkların devam edeceği ve para politikasında ihtiyatlı duruşun öneminin arttığı bir döneme girdiğimizi değerlendiriyoruz. İnşaat yatırımları hariç tutulduğunda yurtiçi talep güçlü seyretmiştir. Salgının kısıtlayıcı etkilerine rağmen ilk çeyrekte sanayi üretimi gücünü korudu. İmalat sanayiinin genelinde olumlu bir seyir izlemektedir.
YATIRIM İŞTAHI OLUMLU SİNYALLER VERİYOR
Önümüzdeki dönemde salgının gidişatı ve aşılamaya bağlı olarak iktisadi faaliyette her iki yönde riskler bulunmaktadır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin yavaşlayacağı tahmin edilmektedir. İşsizlik oranının yüksek seyrini koruduğu görülmektedir.
Sanayi firmalarının yatırım iştahı olumlu sinyaller vermektedir. Yatırım talebi yılın ilk çeyreğinde güç kazandı. Güçlü iç talep ve artan emtia fiyatları ithalat faturasını olumsuz etkilemektedir.
YILIN İKİNCİ YARISINDA ARZ KISITLARININ ZAMANLA GİDERİLECEK
İhracat artışını sürdürmektedir. Küresel düzeyde imalat sektöründeki güçlü seyir dış talebi desteklemektedir. Altın ithalatı Mart'ta tarihi ortalamaların altında. Mevcut eğilimler yılın ilk çeyreğinde yataylaşan yıllık cari dengenin ikinci çeyrekten itibaren iyileşmeye başlayacağına işaret etmektedir. Tedarik sorunları üretimi ve ihracatı etkilemektedir. Yılın ikinci yarısında arz kısıtlarının zamanla giderileceğini düşünüyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80-90 seviyelerinde denge kazanması sağlıklı bir dış denge tablosu sunmaktadır.
Kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonu kritik önemdedir. Kredi büyümesi Ocak ayı sonlarından itibaren yeniden artış eğilimine girmiştir. Bireysel kredi büyümesinde de yükseliş eğilimi sürmektedir.
ENFLASYON HEDEFLEMESİ İÇİN PARA POLİTİKASI DURUŞU KRİTİK ÖNEM ARZ EDİYOR
Dezenflasyon odaklı para politikası duruşu kritik önem arz etmektedir. Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüş önceliğiyle kararlılıkla sürdürülmesi, oylaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.
TALEP YÖNLÜ ENFLASYONİST ETKİLER SÜRMEKTEDİR
Enflasyon görünümünde olumsuz etkiler devam etmektedir. İlk çeyrekte enflasyon yükselişinde temel mal ve enerji grupları öne çıkmıştır. Enflasyon eğilimi Nisan'da iyileşmeye devam etmekle birlikte yüksek düzeyini koruyacaktır. Talep yönlü enflasyonist etkiler sürmektedir. Sıkılaşmanın da etkisiyle enflasyon üzerindeki talep bazlı etkilerin hafifleyeceğini öngörmekteyiz. İthalat fiyatlarındaki artışlar enflasyonun seyrinde önemli rol oynamıştır. Öncü göstergeler Döviz duyarlılığı olan gruplarda fiyat artışlarına işaret etmektedir. Arz sıkıntılarının ne kadar süreceğine dair belirsizlikler söz konusu olmakla birlikte, yılın 2. yarısında kademeli hafiflemesini bekliyoruz.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
GIDA ENFLASYONU TAHMİNİ YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ
TCMB 2021 ortalama ham petrol tahmini 54,4 dolardan 64,4 dolara çıktı. Gıda enflasyonu tahmini yukarı yönlü güncellendi. Önceki raporda yüzde 11,5 olan 2021 gıda enflasyonu yüzde 13 oldu. 2021 TÜFE tahmini yüzde 9,4'ten yüzde 12,2'ye revize edildi. 2022 TÜFE tahmini de yüzde 7'den yüzde 7,5'e revize edildi. Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 7,5'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.
NİSAN AYINDAN SONRA ENFLASYONDA DÜŞÜŞ OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ
Önümüzdeki dönemde de fiyat istikrarı temel aracımız doğrultusunda elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz. Politika faizi, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Bizim analizlerimiz döviz kurunda fiyatlara geçiş etkisinin yüzde 20'nin bir miktar üzerinde olduğuna işaret ediyor. Baz senaryomuzda Nisan enflasyonun zirveyi oluşturacağını öngörüyoruz, bu aydan sonra aşağı geleceğini tahmin ediyoruz.
ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ OLANA KADAR SIKI DURUŞ SÜRECEK
Küresel ve yurt içi makroekonomik görünüm çerçevesinde enflasyon üzerindeki talep ve maliyet yönlü etkiler önemini korumaktadır. Ayrıca, enflasyon beklentilerindeki mevcut seviyeler fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Mevcut görünüm, enflasyon beklentilerinde ve enflasyon eğiliminde kalıcı düşüşe işaret eden göstergeler oluşana kadar sıkı parasal duruşun büyük bir kararlılık ve sabırla sürdürülmesini gerektiriyor.
Sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için makroekonomik istikrarın bir ön koşul olduğunun bilincindeyiz. Buradan hareketle, önümüzdeki dönemde de fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Para politikası kararlarımızı şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almayı sürdüreceğiz.
PARA POLİTİKASINDA SIKILIK DÜZEYİNİ ENFLASYON BELİRLEYECEK
Para politikası duruşu, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir. Bu doğrultuda politika duruşu, enflasyon gelişmeleri ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa sürede tesis edecek ve orta vadeli hedeflere ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık düzeyinde belirlenmeye devam edilecektir.
Sıkı parasal duruş enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.
Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli hedefimize ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.
Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikâmesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.
HEDEF 2023 YILINDA ENFLASYONU YÜZDE 5'E İNDİRMEK
Enflasyon Raporumuzda ortaya koyduğumuz orta vadeli çerçeveyle uyumlu şekilde 2023 yılında enflasyonu yüzde 5'e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda kararlı olduğumuzun altını çizmek isterim.
Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir ön koşul olduğunun farkındayım.
Kurumsallığımız, güçlü analiz kapasitemiz ve üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir tutum içerisinde olacağız.
MERKEZ BANKASI'NIN GÖREVİ ZARURİ OLAN DÜŞÜK ENFLASYON ORTAMINI SAĞLAMAK
İçinde bulunduğumuz 2021 yılında, faaliyete geçişinin 90. yıldönümünü büyük bir gururla kutladığımız Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurulduğu günden bu yana ülkemizin refahı için çalışan bir Cumhuriyet kurumudur. Bu çerçevede toplumsal refahın artması için zaruri olan düşük enflasyon ortamını sağlamak ve sürdürmekle görevlidir. Bugün Merkez Bankası nitelikli çalışan kaynağı ve güçlü teknik altyapısıyla, dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve kendini sürekli yenileyen dinamik, vizyoner ve öncü bir kurumdur. Güçlü bir kurum kültürüne ve geleneğine sahiptir.
Merkez Bankası olarak faaliyetlerimizin tümünü ülkemizin her bir vatandaşının yararını düşünerek ekonomik gelişime katkı sağlamak amacıyla yürütüyoruz. Akademik alanda ve politika yapımında uluslararası standartlarda çalışmalar yapan nitelikli çalışanlarımızla birlikte, kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak, düşük enflasyon ortamını sağlama hedefimiz doğrultusunda azimle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı yürütürken yapıcı eleştirilerin, geri bildirimlerin ve ortak aklın kendimizi geliştirmek için birer fırsat sunduğuna yürekten inanıyoruz.
İLETİŞİM ÇAĞININ TÜM ARAÇLARINI KULLANACAĞIZ
Enflasyon hedeflerinin tüm paydaşlarımızca benimsenmesini ve düşük enflasyon ortamının önemi konusunda toplumsal mutabakatın sağlanmasını önemsiyorum. Bu kapsamda iletişim çağının tüm araçlarını tüm paydaşlarımızla fikrî zenginlik oluşturmak için kullanacağız.
REZERVLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNE DEVAM EDECEĞİZ
Rezervlerin güçlendirilmesinin önemli olduğunu biliyoruz, bu anlamda çalışmalarımıza hem rezevleri çeşitlendirerek hem de güçlendirerek devam edeceğiz.
KRİPTO PARALAR İÇİN YASAK SÖZ KONUSU DEĞİL
Kripto varlıklara getirdiğimiz düzenlemeyle bir yasak söz konusu değil, kapsamlı çalışma ilgili kurumların katılımıyla devam ediyor.