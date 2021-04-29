Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kritik enflasyon, faiz ve kripto para mesajı!

NİSAN AYINDAN SONRA ENFLASYONDA DÜŞÜŞ OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ

Önümüzdeki dönemde de fiyat istikrarı temel aracımız doğrultusunda elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz. Politika faizi, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Bizim analizlerimiz döviz kurunda fiyatlara geçiş etkisinin yüzde 20'nin bir miktar üzerinde olduğuna işaret ediyor. Baz senaryomuzda Nisan enflasyonun zirveyi oluşturacağını öngörüyoruz, bu aydan sonra aşağı geleceğini tahmin ediyoruz.

ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ OLANA KADAR SIKI DURUŞ SÜRECEK

Küresel ve yurt içi makroekonomik görünüm çerçevesinde enflasyon üzerindeki talep ve maliyet yönlü etkiler önemini korumaktadır. Ayrıca, enflasyon beklentilerindeki mevcut seviyeler fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Mevcut görünüm, enflasyon beklentilerinde ve enflasyon eğiliminde kalıcı düşüşe işaret eden göstergeler oluşana kadar sıkı parasal duruşun büyük bir kararlılık ve sabırla sürdürülmesini gerektiriyor.



Sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için makroekonomik istikrarın bir ön koşul olduğunun bilincindeyiz. Buradan hareketle, önümüzdeki dönemde de fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Para politikası kararlarımızı şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almayı sürdüreceğiz.