SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kritik para politikası mesajı!

Son dakika haberler...Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Enflasyon Raporu 2021-II"nin tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Kavcıoğlu, küresel ekonominin toparlanmaya devam ettiğini ifade ederek, "Para politikasında ihtiyatlı duruşun öneminin arttığı döneme giriyoruz. Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüş önceliğiyle kararlılıkla sürdürülmesi, oylaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir" diye konuştu.

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Şahap Kavcıoğlu'nun gerçekleştirdiği yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda öne çıkanlar şöyle:

Salgına bağlı olarak sert daralan küresel ekonomi toparlanmaya devam etmektedir. Önemli ihracat pazarlarımızda belirgin bir iyileşme öngörülmektedir. Yükselen küresel enflasyon beklentileri dalgalanmalara yol açıyor.

Küresel finansal piyasalarda oynaklıkların devam edeceği ve para politikasında ihtiyatlı duruşun öneminin arttığı bir döneme girdiğimizi değerlendiriyoruz. İnşaat yatırımları hariç tutulduğunda yurtiçi talep güçlü seyretmiştir. Salgının kısıtlayıcı etkilerine rağmen ilk çeyrekte sanayi üretimi gücünü korudu. İmalat sanayiinin genelinde olumlu bir seyir izlemektedir.

YATIRIM İŞTAHI OLUMLU SİNYALLER VERİYOR

Önümüzdeki dönemde salgının gidişatı ve aşılamaya bağlı olarak iktisadi faaliyette her iki yönde riskler bulunmaktadır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin yavaşlayacağı tahmin edilmektedir. İşsizlik oranının yüksek seyrini koruduğu görülmektedir.

Sanayi firmalarının yatırım iştahı olumlu sinyaller vermektedir. Yatırım talebi yılın ilk çeyreğinde güç kazandı. Güçlü iç talep ve artan emtia fiyatları ithalat faturasını olumsuz etkilemektedir.

YILIN İKİNCİ YARISINDA ARZ KISITLARININ ZAMANLA GİDERİLECEK

İhracat artışını sürdürmektedir. Küresel düzeyde imalat sektöründeki güçlü seyir dış talebi desteklemektedir. Altın ithalatı Mart'ta tarihi ortalamaların altında. Mevcut eğilimler yılın ilk çeyreğinde yataylaşan yıllık cari dengenin ikinci çeyrekten itibaren iyileşmeye başlayacağına işaret etmektedir. Tedarik sorunları üretimi ve ihracatı etkilemektedir. Yılın ikinci yarısında arz kısıtlarının zamanla giderileceğini düşünüyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80-90 seviyelerinde denge kazanması sağlıklı bir dış denge tablosu sunmaktadır.

Kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonu kritik önemdedir. Kredi büyümesi Ocak ayı sonlarından itibaren yeniden artış eğilimine girmiştir. Bireysel kredi büyümesinde de yükseliş eğilimi sürmektedir.

ENFLASYON HEDEFLEMESİ İÇİN PARA POLİTİKASI DURUŞU KRİTİK ÖNEM ARZ EDİYOR

Dezenflasyon odaklı para politikası duruşu kritik önem arz etmektedir. Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüş önceliğiyle kararlılıkla sürdürülmesi, oylaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.

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