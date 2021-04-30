ABD Başkanı Joe Biden, çok küçük bir altyapı yatırım planını kabul etmeyecek

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi Senatör Shelley Moore Capito ile altyapı yatırım planı için görüşmelere devam etmeyi planladığını söyledi. Ancak Biden, ortaya koyduğu 2,25 trilyon dolarlık yatırım paketinin sadece küçük bir bölümüne fon sağlanmasına yönelik bir teklifi kabul etmeyeceğini de ortaya koydu. Georgia eyaletinde yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere konuşan Biden, Senatör Capito ile iyi bir telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

Capito'yu Beyaz Saray'a davet ettiğini belirten Biden, Capito'nun görüşmede olmasını istediği Kongre üyeleri ile önümüzdeki haftalarda Beyaz Saray'a gelebileceğini vurguladı.

Biden, "Senatör Capito, yatırım planı konusunda bir şeyler yapmak ve bu konuda ciddi olmak konusunda pozitif göründü" ifadelerini kullanırken, Cumhuriyetçilerin kendisinin açıkladığı yatırım paketinin dörtte, beşte biri büyüklüğünde nihai bir teklif geldikleri takdirde bunu kabul etmeyeceğini de belirtti.

Senatör Capito, Senato Kamu Çalışmaları Komitesi'nde Cumhuriyetçilerin sözcüsü konusunda bulunuyor ve Cumhuriyetçilerin hazırladıkları 568 milyar dolarlık paketin dizaynına yardım eden isimlerden biri.