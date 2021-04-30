Nisan ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı

Nisan ayı enflasyon verisi öncesi, beklenti anketi sonuçlandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,79 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,30, en yüksek yüzde 2,12 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,79) göre bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,08 artış göstermişti.

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