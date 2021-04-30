SEC üyesi Yet Hester Peirce: Dijital Yuan, doları tahtından indiremez

SEC'in önde gelen üyelerinden Yet Hester Peirce, ABD Doları tarafından desteklen stablecoinlerde büyümenin dijital yuanın doları devirmesine imkan vermeyeceğini savundu. Çin Merkez Bankası, yuanı uluslararasılaştırma çabaları çerçevesinde bir dijital yuan üzerinde çalışıyor.

Peirce, özel olarak ihrac edilen ve sıklıkla ABD Doları destekli olan stablecoinlerdeki artışın doları hakim rezerv para özelliğini devam ettirmesine sağlayacağını vurguladı. Peirce, "2021 yılında stalbecoin ihraclarında devasa bir büyüme. Bunlar özel dijital dolar olarak adlandırılabilirler. Çin'in mernkez bankası dijital parasına bizim yanıtımız bu olabilir" diye konuştu.

Stablecoin, fiyat istikrarı sağlamaya çalışan ve bir yedek varlık tarafından desteklenen yeni bir kriptopara birimi. Stablecoinler, ABD Doları gibi bir para birimine veya altın gibi bir emtia fiyatına sabitlenebilir.