Yabancı şirket kuruluşunda gözde il İstanbul oldu

AA muhabirinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, ocak-mart döneminde kurulan şirketlerin 333'ü anonim, 2 bin 885'i limited şirket olarak faaliyete geçerken, yabancı sermaye oranı yüzde 88,14'ü buldu.

Bu şirketlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, 200'ünün İran, 124'ünün Suriye, 84'ünün Ürdün, 73'ünün Libya, Almanya ve Pakistan, 72'sinin Lübnan ortaklı olduğu görüldü. Bu ülkeleri, 70 şirketle Azerbaycan, 67 şirketle Mısır, 65 şirketle Irak, 51 şirketle ABD, 42 şirketle Birleşik Arap Emirlikleri ve 41 şirketle Suudi Arabistan ortaklı olanlar izledi.

Katar ortaklı şirketlerin toplam sermayesi 3 aylık dönemde 816,6 milyon lirayı geçti. Hollanda ortaklı şirketlerin sermayesi 231,9 milyon lira, İran ortaklı şirketlerin sermayesi 61,7 milyon lira, Ürdün ortaklıların sermayesi 60 milyon lira, Suriye ortaklıların sermayesi 58,7 milyon lira, Suudi Arabistan ortaklıların sermayesi 52,1 milyon lira, Almanya ortaklıların sermayesi 40,3 milyon lira ve Irak ortaklıların sermayesi 31,9 milyon lira olarak hesaplandı.

YABANCI ŞİRKET KURULUŞUNDA GÖZDE İL İSTANBUL

İstanbul, 2 bin 31 şirketle söz konusu dönemde en fazla yabancı sermayeli şirketin kurulduğu iller arasında ilk sırada yer aldı. Antalya 158, Ankara 145, Mersin 118, Gaziantep 116 ve Bursa 105 şirketle İstanbul'u takip etti. İstanbul'da kurulan söz konusu şirketlerin toplam sermayesi 1,8 milyar liraya yaklaştı.

İstanbul'u sermaye büyüklüğü bakımından 107 milyon lirayla Mersin, 79 milyon lirayla Gaziantep, 52 milyon lirayla Ankara, 46,7 milyon lirayla Bursa, 41,3 milyon lirayla Antalya izledi.

Artvin, Bitlis, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Erzincan, Karabük, Kars, Sinop, Siirt ve Zonguldak'ta yabancı sermayeli şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen yılın ilk üç ayında ise 1,1 milyar lira sermayeye sahip 3 bin 160 yabancı ortaklı şirket kurulmuştu.