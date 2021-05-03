Haberler APara Haberleri ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Yardımlar enflasyon yaratsa bile Fed bununla başa çıkar
Giriş Tarihi: 3.5.2021 08:36

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Yardımlar enflasyon yaratsa bile bununla başa çıkar

DHA
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Yardımlar enflasyon yaratsa bile Fed bununla başa çıkar

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yardımlar ve harcama planlarının, enflasyon yaratmayacağını, böyle bir durumda ise 'nın () bununla başa çıkacak araçları olduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomik toparlanma için yaptığı yardımlar ve harcama planlarının, enflasyon yaratmayacağını, böyle bir durumda ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bununla başa çıkacak araçları bulunduğunu vurguladı.

NBC televizyonunun Basınla Buluşmalar programında konuşan Yellen, ekonominin yeniden yoluna girebilmesi için Biden yönetiminin yardımlar ile ilgili planını sürdüreceğini, ekonomi yoluna girdikten sonra da Amerikan İstihdam Planı ve Amerikan Aileleri Planı'nın devreye alınacağını söyledi.

Geçen hafta içinde Kongre'deki Cumhuriyetçiler, Biden'ın ekonomiye ilişkin planlarının, kendilerinin dışlanması için yapıldığını ileri sürmüşlerdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Yardımlar enflasyon yaratsa bile Fed bununla başa çıkar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA