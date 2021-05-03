Ethereum tarihi rekorunu kırdı! Yüzde 1600 arttı: İşte yükselişin sırrı

Piyasada bu geliştirme ile beraber madencilikte Ethereum çıkarmanın zorlaşacağı konuşulurken, bununla beraber Ethereum arzının da azalacağı bilgisi paylaşıldı. EIP-1559 ile birlikte Ethereum ağında daha ucuz transferlere imkan tanıyan kullanıcı dostu bir yapının oluşacağı yorumları yapıldı.

Ethereum'un çıkarılması zorlaşacağı algısı, fiyatı yukarı yönde destekleyen bir diğer etmen olarak dikkat çekiyor.