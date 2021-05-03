Petrol ve altın haftaya nasıl başladı?

Başta Hindistan olmak üzere birçok ülkede Covid-19 vakalarında hızlı artışla büyüyen talep baskılarının etkisiyle geçen hafta düşen petrol fiyatları ve dolardaki zayıflamanın desteğinde yükselen altın fiyatları yeni haftaya yatay düzeylerde başladılar.



Piyasalarda tedarik sorunlarına ilişkin kaygıların da artmasıyla hızla tırmanarak, geçen haftanın son işlem gününde tarihinde ilk kez ons başına 3,000 doları aşan paladyum 3,011.62 dolar ile yeni rekor düzeyi gördükten sonra, yeni haftaya 2,950 dolara yakın başladı.



Paladyumdaki tırmanış, elektrikli araç üreticisi Tesla ve dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Ford'un, chip darlığına karşın, gelirlerinde güçlü artışlar açıklamalarının desteğiyle hız kazandı.



Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 0.15 düşüşle 66.34 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.41 düşüşle 63.16 dolar,

- altın yüzde 0.40 artışla 1,776.02 dolar,

- gümüş yüzde 0.48 artışla 26.01 dolar,

- bakır yüzde 0.53 düşüşle 9.809.00 dolar,

- platin yüzde 0.46 artışla 1,206.20 dolar,

- paladyum yüzde 0.29 artışla 2,947.00 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada, gram altın 473 liraya, çeyrek altın 782 liraya, Cumhuriyet altını da 3,113 liraya yükseldi.



Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, ons altında fiyatın, Nisan ayı içinde başlayan yukarı yönlü trendin son haftalar psikolojik seviye olan 1800 dolara yaklaşmasıyla birlikte yatay hareket ettiğine işaret edilerek, "Dolar endeksinde görülen toparlanma ve FOMC toplantısı sonrasında ABD 10 yıllık tahvillerinde görülen yukarı yönlü hareket yatay seyrin en önemli etkenleri oldu. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1780 dolar ve 1795 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1760 dolar ve 1750 dolar destek seviyeleri yakından izlenecek" denildi ve eklendi:



Döviz kurunda görülen yatay seyir sonrasında gram altında geri çekilmeler görülürken ons altın, artan Covid-19 vakaları baskı oluşturmaya devam ediyor. Dolar endeksindeki toparlanma ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş altın üzerinde olumsuz etkisini sürdürüyor."

Bültende, Brent petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:



"Hindistan'da yaşanan salgının olağanüstü boyutlara ulaşması ile petrol talebine olumsuz yansıyacağı endişeleri Brent petrol üzerindeki satış baskısını artırıyor. Geçen hafta açıklanan ABD ham petrol stokları bir önceki haftaya göre 100 bin varil artış gösterdi. Teknik açıdan bakılacak olursa, yatay hareketine devam etmesi beklenilen Brent petrolde 67.20 dolar ve 68.00 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 66.20 dolar ve 65.60 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor."