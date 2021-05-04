Ekonomik toparlanmanın hızlı olacağı beklentisi petrol fiyatlarını destekliyor

Avrupa ve ABD'de Covid-19 görünümünün iyileşmesiyle ekonomik toparlamanın daha hızlı olacağına yönelik beklentiler petrol fiyatlarını destekliyor. Dün yaklaşık yüzde 1.5 yükselen petrol fiyatları yeni güne yatay düzeylerde başladı.

Brent petrolün varili 67,44 dolar

Küresel toparlanma umutlarının artışıyla değerli metallere gelen alımlarla, ons fiyatı 11,795 doları aşarak 1,800 dolar sınırına kadar yükselen altın da bu düzeylere yakın yatay işlem görüyor.



Piyasalarda tedarik sorunlarına ilişkin kaygıların da artmasıyla hızla tırmanarak, geçen haftanın son işlem gününde tarihinde ilk kez ons başına 3,000 doları aşarak 3,011.62 dolarlık yeni rekor düzeye tırmanan paladyum da, döndüğü 2,975 dolar ile 3,000 dolar sınırına yakın hareket ediyor.



Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 0.37 düşüşle 67.41 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.28 düşüşle 64.39 dolar,

- altın yüzde 0.39 düşüşle 1,755.97 dolar,

- gümüş yüzde 0.44 düşüşle 26.78 dolar,

- bakır yüzde 0.53 düşüşle 9.809.00 dolar,

- platin yüzde 0.07 artışla 1,233.95 dolar,

- paladyum yüzde 0.04 artışla 2,976.42 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada, gram altın 475 liraya, çeyrek altın 783 liraya, Cumhuriyet altını da 3,121 liraya geriledi.



Gedik Yatırım'ın bülteninde, ons altının dün 1797 dolara doğru yeniden tepki vermesine karşın bu seviyenin üzerinde bir alan oluşturamadığı için aşağı yönlü bir eğim içinde olduğunun altı çizilerek, "ABD 10 yıllık tahvil faizinin dün gün içinde yüzde 1.65 seviyesine doğru yeniden yükselmesi, altının da yükselişini engellediği için kazançlarını genişletmekte zorlandı. Bir diğer konu Fed Başkanı Powell konuşmasıydı. Ekonomiye dair iyimser açıklamalar getirdi. Risklerin olduğunu ifade etse bile ekonomide canlanma görüldüğünü belirtmesi, Doların pozitif seyrine neden olurken, altını da baskıladı. Bu tablo karşısında bu sabah ons altın hafif satıcılı seyrediyor. Bugün için ABD verileri izlenecek ancak etki sınırlı olabilir" denildi ve petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:



"Brent petrol 67 dolar üzerinde işlem görüyor. ABD'de birçok eyaletin salgın tedbirlerini gevşetme yönünde adım atacaklarını belirtmesi, AB'de aşı yaptırmış olanlara seyahat yasaklarının kaldırılması için planlar yapılması, petrol fiyatları açısından olumlu. Ancak Hindistan'da hala vaka sayılarında artış sürüyor ve bu durum petrol talebine dair endişelere neden olduğu için petrol fiyatlarındaki yükseliş iştahının törpülenmesine neden oluyor. Bu sabah doların da sınırlı pozitif seyri, petrol fiyatını baskılayan bir diğer faktör olarak sıralanabilir. Bugün için ABD'den ikincil düzey veriler var. Ancak petrol fiyatları için salgınla ilgili gelişmeler yakından izlenebilir."