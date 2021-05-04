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Giriş Tarihi: 4.5.2021 09:40 Son Güncelleme: 4.5.2021 09:44

Başkanı : Dijital para birimi konusunda erken aşamadayız

DHA
Fed Başkanı Jerome Powell: Dijital para birimi konusunda erken aşamadayız

Merkez Bankası () Başkanı , Fed'in dijital para birimine ilişkin politika konuları üzerinde çalışmanın henüz "erken aşamalarında" olduğunu belirtti.

Ulusal Topluluk Yeniden Yatırım Koalisyonu'nun (National Community Reinvestment Coalition - NCRC) düzenlediği video konferansta, finansal tabana yayılmaya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Powell, ABD'de şu anda banka ile ilgisi olmayan hane sayısının, toplamın yüzde 5.0'ine karşılık gelen 7.0 milyonu bulduğuna dikkat çekti ve dijital para birimlerinin daha geniş bir finansal tabana yayılmayı destekleyecek olsa da, mevcut bankacılık sisteminin de bu haneler için yeterli desteği verecek durumda olduğunu vurguladı.

Powell ayrıca, "bir merkez bankasının dijital para biriminin bankacılık sistemiyle nasıl iletişim" kurabileceğinin önceden belirlenmesi gerektiğini belirterek, bir dijital para biriminin çıkarılıp piyasaya sürülmeden önce, finansal istikrar üzerindeki olası etkilerine ilişkin soruların karşılığının bulunması gerekebileceğini sözlerine ekledi.

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Fed Başkanı Jerome Powell: Dijital para birimi konusunda erken aşamadayız
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