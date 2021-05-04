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Giriş Tarihi: 4.5.2021 12:40

beklenti anketi sonuçlandı

AA
Merkez Bankası faiz kararı beklenti anketi sonuçlandı

, kritik duyurusunu 6 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 14:00'da yapacak. Ekonomistlerin beklentisi Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde birleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 6 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Nisan ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'de sabit bırakılmıştı.

Merkez Bankası faiz politikası nasıl şekillenecek?

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Merkez Bankası faiz kararı beklenti anketi sonuçlandı
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