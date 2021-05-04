S&P Dow Jones Indices kripto para temelli 3 endeks oluşturdu

S&P Dow Jones Indices, kripto paraya dayalı 3 yeni endeks oluşturdu.

Dünyanın en büyük endeks sağlayıcıları arasında yer alan S&P Dow Jones Indices, yeni endeksi ile Wall Street'in kripto para temelli işlem iştahına yeni bir karşılık vermeyi hedefliyor.

Açıklamaya göre yeni endeksler Bitcoin Endeksi, Ether Endeksi ve bu iki para biriminin birleşimi ile oluşan MegaCap endeksi olacak. endeks kodları sırasıyla SPBTC, SPETH ve SPCMC olarak sıralanıyor. Açıklamada endeksler için fiyatlamada iş ortağı Lukka'nın verilerinin temel alınacağının da altı çizildi.

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