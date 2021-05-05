ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in faiz açıklamasıyla altın fiyatları geriledi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, ABD ekonomisinin yüksek yardımlar ve harcamalar nedeniyle aşırı ısınmasını önlemek için faiz oranlarının ılımlı bir şekilde artması gerekebileceğini söylemesiyle doların güç kazanması, altın fiyatlarını düşürdü.



Buna karşılık, özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları 30 Nisan'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 7.69 milyon varil azalması ve başta ABD ve Birleşik krallık olmak üzere birçok ülkede toparlanmaya işaret eden veriler, petrol fiyatları 70 dolar sınırına yaklaştı.



Piyasalarda tedarik sorunlarına ilişkin kaygıların da artmasıyla hızla tırmanan paladyum da, küresel ekonomide toparlanma beklentilerinin güç kazanmasıyla 3,018.80 dolarlık yeni rekor düzeyi gördükten sonra 3,000 dolar sınırında işlem görüyor.



Paladyum ve onun konjen platininin yarısından fazlası katalitik konvertörlerde kullanılıyor ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit) zararlı gazların yüzde 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürüyor (azot, karbon dioksit ve su buharı).



Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 0,03 düşüşle 69.47 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0,03 düşüşle 66.23 dolar,

- altın yüzde 0.11 düşüşle 1,777.13 dolar,

- gümüş yüzde 0.50 düşüşle 26.38 dolar,

- bakır yüzde 1.44 artışla 9.950.00 dolar,

- platin yüzde 0.72 artışla 1,231.62 dolar,

- paladyum yüzde 0.47 artışla 2,999.38 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada, gram altın 47 liraya, çeyrek altın 788 liraya, Cumhuriyet altını da 3,139 liraya yükseldi.



ALB Forex günlük tarımsal emtia bülteninde, ABD Tarım Bakanlığı'nın haftalık raporunda, Pazar günü ABD'nin mısır ekimlerinin yüzde 46'sının tamamlandığını ve analistlerin yüzde 44'lük beklentilerinin üzerinde olduğunun açıklandığına işaret edilerek şöyle denildi:



"Chicago Ticaret Borsası mısır vadeli işlemleri, sınırlı ABD arzına yönelik güçlü talep ve Brezilya'da kuru havanın üretimine zarar vereceğine dair endişeler nedeniyle Mart 2013'ten bu yana en yüksek fiyatına ulaştı.



"Euronext yeni mahsul buğday vadeli işlemleri, bir gün önceki düşüşün ardından istikrarlı bir şekilde yükseliş göstererek, Nisan ayı için yüzde 10'luk bir artış kaydetti.



"Avrupa Komisyonu Perşembe günü, 2021/22 sezonunda Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinde kullanılabilir ekmeklik buğday üretimi tahminini 124.8 milyon tona düşürdü.



Uluslararası Tahıl Konseyi 29 Nisan'da yayınlanan bir raporda, 2021-22 (Ekim-Eylül) küresel soya fasulyesi üretimi ve ticaretinin yağlı tohum talebinin artması nedeniyle rekor seviyede görüldüğünü açıkladı.



"Brezilya'nın ikinci mısır mahsulü yetiştiren eyaletlerinin birçok yerinde kalıcı kuraklık, yerel ve uluslararası fiyatların yükselmesine neden olurken, önümüzdeki günler için yağış tahmini de cesaret verici değil.



"Mısır fiyatı bugün pozitif görünüm sergiliyor. Kısa vadede yükselen kanal trendi görünümü oluşturan fiyat 699.20 seviyesine doğru yükselişini sürdürüyor. Pozitif seyir devam ederse 720.30 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. Tersi durumda 674.35 seviyesi destek konumunda bulunuyor. MACD güçlü görünüm sergiliyor.



"Kakao fiyatı düşüş kanalı içerisindeki hareketine devam ediyor. 2349 seviyesine kadar geri çekilen fiyat 2373 seviyesinde fiyatlanıyor. Fiyatta düşüş devam ederse 2349 seviyesi yeniden test edilebilir. Fiyatta toparlanma görülürse 2416 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.



"Buğdayda, 710 ana destek bölgesine doğru satış baskısı devam ediyor. 710 seviyesi üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece 728 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. 710 ana destek bölgesinin ihlal edilmesi durumunda ise 700 seviyesi takip edilebilir.



"Pamukta, Fibo (38.2)'lik dilimden gelen tepki alımları 88.35 direnç bölgesinde sınırlı kaldı. Bu bölge üzerine geçiş yapmakta zorlanan pamukta, satış baskısının devam etmesi durumunda 86.30 ana destek bölgesi takip edilebilir. 88.35 seviyesinin geçilmesi durumunda ise 90.20 direnç bölgesine doğru alımlar ön plana geçmeye başlayabilir."