ABD Hazine Bakanı Yellen'in faiz açıklaması kafaları karıştırdı

The Atlantic dergisi tarafından düzenlenen video konferans etkinliğine katılan Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın toparlanma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yellen, "Ekonomimizin aşırı ısınmadığından emin olmak için faiz oranlarının biraz artması gerekebilir." dedi.

Harcamaların ekonominin büyüklüğüne kıyasla nispeten küçük olsa da faiz oranlarında ılımlı artışlara neden olabileceğini belirten Yellen, bu yatırımlara ekonominin rekabetçi ve üretken olması için ihtiyaç olduğunu, ekonominin bu şekilde daha hızlı büyüyeceğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini mart ayında hayata geçiren Biden, nisan ayında da ekonominin yeniden canlanmasına yönelik ekonomi planını açıklamıştı.

Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketi oluştururken, bir sonraki aşamasını eğitim, çocuk bakımı ve ailelere yönelik harcamaları içeren 1,8 trilyon dolarlık kapsamlı bir harcama paketi oluşturmuştu.

YELLEN FAİZ AÇIKLAMASINA AÇIKLIK GETİRDİ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun ABD ekonomisi için bir sorun olmasını beklemediğini belirterek, faiz artırımının "öngördüğü ya da önerdiği" bir şey olmadığını ifade etti.

Yellen, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, faiz artırımına ilişki sözlerine açıklama getirdi.

"BU ÖNGÖRDÜĞÜM YA DA ÖNERDİĞİM BİR ŞEY DEĞİL"

Hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğine ilişkin değerlendirmelerine işaret eden Yellen, "Bu öngördüğüm ya da önerdiğim bir şey değil." dedi.

ABD ekonomisi için enflasyonun bir sorun olacağını düşünmediğini belirten Yellen, olsa bile Fed'in bununla baş edebilecek araçları olduğunu aktardı.

Yellen, salı günü The Atlantic dergisi tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini belirtmişti.

Harcamaların ekonominin büyüklüğüne kıyasla nispeten küçük olsa da faiz oranlarında ılımlı artışlara neden olabileceğini dile getiren Yellen, bu yatırımlara ekonominin rekabetçi ve üretken olması için ihtiyaç olduğunu, ekonominin bu şekilde daha hızlı büyüyeceğini ifade etmişti.