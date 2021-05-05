ABD'de istihdam artışı 7 ayın zirvesine yükseldi

ABD özel sektör istihdamı, aşılama çalışmaları ve işletmelerin yeniden açılmasıyla Nisan'da son 7 ayın en büyük yükselişini kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, firmalarda işe girenlerin sayısı Mart ayında 565 bin artış gösterdikten sonra Nisan'da 742 bin artış yaşadı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisiyse yükselişin 850 bin civarında gerçekleşeceği yönündeydi.

Ekonomistler, kovid-19 ile ilişkili kapanmaların azalması ve sağlık koşullarıyla ilgili endişelerin azalmasıyla istihdamın artmaya devam etmesini bekliyorlar.

POWELL: EKONOMİ İYİLEŞME KAYDETTİ FAKAT HERKES İÇİN DEĞİL

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'de ekonomik toparlanmanın "gerçek ilerleme kaydettiğini" ancak bu kazanımların eşit dağılmadığını söyledi.

Pazartesi günü ABD'nin Ulusal Topluluk Yeniden Yatırım Koalisyonu'na (NCRC) hitap eden Powell, "Burada, ABD'de ekonomik görünüm açık şekilde güç kazanıyor. Ancak bu toparlanma, daha düşük ücretli işlerde daha yavaş ilerliyor" dedi.

Powell, Şubat ayında en düşük gelirli çalışanların yüzde 20'sinin hala işsiz olduğuna işaret etti. Bu oran en yüksek ücretli çalışanlarda yüzde 6 seviyesinde.

Powell, pandeminin ilk günlerinden beri, durgunluğun yükünün, en çok bunu karşılayabilecek durumda olmayanlara, özellikle de hizmet sektöründeki düşük gelirli işçilere düştüğünü defalarca dile getirmişti. Her ne kadar 2021 yılının ilk üç ayında bordrolu çalışan sayısında ortalama 539 bin artış yaşansa da, maaş bordrosu istihdamı hala 8,4 milyon ile pandemi öncesi seviyelerin altında.

Powell, "Fed, bu uzun süredir devam eden eşitsizliklere odaklanıyor çünkü bunlar ekonomimizin üretken kapasitesi için yük oluşturuyor. Tam potansiyelimize ancak herkes refahın faydalarına katkıda bulunabildiği ve bunları paylaşabildiği zaman ulaşacağız." dedi.