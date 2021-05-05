Bankacılık sektöründe 185 bin 981 kişi istihdam ediliyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Mart 2021 dönemine ilişkin "Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları" raporunu yayımladı.

Buna göre, mart sonu itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı 185 bin 981 olarak kayıtlara geçti. Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 632 kişi (yüzde 0,3), 2020'nin aynı dönemine kıyasla 2 bin 183 kişi (yüzde 1,2) azaldı.

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 50,4, erkek çalışan oranı ise yüzde 49,6 oldu. Mart sonu itibarıyla sektörün yüzde 78'i yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 8'i yüksek lisans ve doktora yapmış çalışanlardan oluşurken, bu oran orta öğretim için yüzde 13 olarak gerçekleşti.

ŞUBE SAYISI 9 BİN 924

Bankacılık sektöründe mart sonu itibarıyla şube sayısı mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 9 bin 924 oldu. Şube sayısı, bir önceki çeyreğe göre 19 ve 2020'nin aynı dönemine göre ise 237 azaldı. Mart sonu itibarıyla mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 290 oldu.

Rapora göre, şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi; şube ve çalışan sayısını etkiliyor.

Mart sonu itibarıyla, 100 bin kişiye düşen çalışan sayısı 221 olurken, 100 bin kişiye düşen şube sayısı ise 12 olarak kayıtlara geçti.