BlackRock: ABD ekonomisi için enflasyon endişeleri hakim

BlackRock'ın global sabit getirililer baş yatırım yetkilisi olan Rick Rieder, ABD ekonomisinin koronavirüs salgınından çok hızlı toparlanıp toparlanmadığını sık sık tartıştıklarını, tüm müşterilerinin aşırnı ısınmanın yol açabileceği enflasyondan endişe ettiklerini söyledi.

BlackRock'ın yönetimi altındaki 9 trilyon dolar varlığın 2 trilyon dolarlık bölümünden sorumlu olan Rieder, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Dinlediğimiz her müşteri aşırı ısınmadan bahsediyor. Herkes aşırı ısınmayı konuşuyor" dedi.

Kendisinin Fed'in enflasyonda yükselişe yol açacak faktörlerin çoğunun geçici olduğu yönündeki görüşünün doğru olduğuna inandığını belirten Rieder, ancak Fed'in politika yaklaşımında, özellikle varlık alımları konusundaki yaklaşımında bir ayarlama yapmasına hala ihtiyaç olabileceğini savundu.

Reider, "Politika uzun süre böyle gevşek kaldıkça, sistemdeki likidite fazlası sürdükçe, aşırı ısınma riski ve uygulanan bu politikalardan çıkmanın biraz daha agresip olması riski devam eder" diye konuştu.