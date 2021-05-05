Merkez Bankası 2021 yılı sonu için enflasyon beklenti anketini açıkladı

Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı dönemde yüzde 11.26'dan, yüzde 11.81'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9.55'ten, yüzde 9.99'a yükseldi.



Yıl sonu dolar kuru beklentisi de bu dönemde 8.57 liradan 8.71 liraya yükselirken, 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de 8.78 liradan, bu anket döneminde 8.95 liraya yükseldi.



Aynı anket dönemlerinde, 2021 yılı gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 4.3 olarak değişmedi. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemindeki yüzde 4.2'den, bu anket döneminde yüzde 4.1'e geriledi.