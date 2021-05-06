Boston Fed Başkanı Eric Rosengren: Tahvil alımlarını azaltmayı konuşmak için erken

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, ABD ekonomisinin pandeminin yol açtığı dengesizliklerin üstesinde gelmeye çalıştığı ortamda enflasyonda bahar aylarında geçici bir bozulma olabileceğini söyledi. Ancak oluşacak bu enflasyon baskının kısa ömürlü olacağını öngören Rosengren, para politikasında bir değişikliğe yol açmayacağını da savundu.

"Tahmin dönemi içinde enflasyonun yüzde 2'ye yakın olmaya devam etmesi bekleniyor" diye konuşan Rosengren, "Bu bana, politika yapıcıların parasal desteklerin kaldırılması konusunda sabırlı olmalarına imkan verecek en olası sonuç gibi göründü" dedi.

ABD ekonomisi için görünümün sağlık krizindeki iyileşmenin ve sağlam mali desteğin etkisi ile güçlü olduğunu belirten Rosengren, politika yapıcıların para politikasında değişiklik yapmadan önce güçlü ekonomik bülümenin gerçekleşmesini bekleyeceklerini öngördü.

"Şu anda ekonomide ciddi atıl kapasite devam ediyor ve bu Fed'in varlık alımlarını azaltmayı konuşmaya başlamak için çok erken olduğunu açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullanan Rosengren, "Varlık alımını azaltmaya başlamak için hedeflerimize doğru önemli ilerleme sağlamaya ihtiyacımız var. Yılın ikinci yarısında bu şartların yerine geldiğini görmemiz oldukça olası. Ancak şu anda, elimizde sadece bir tane gerçekten güçlü istihdam raporum. Bu nedenle şu anda varlık alımını azaltmaya odaklanmak için çok erken olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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