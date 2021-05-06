Fed Başkan Yardımmcısı Richard Clarida: Temel senaryomuza göre aşırı ısınma olmayacak

Fed Başkan Yardımmcısı Richard Clarida, Hazine Bakanı Janet Yellen'in faiz oranları konusunda Salı günü yaptığı açıklamanın, merkez bankasını daha sıkı politikaya doğru itelemek anlamına gelmediğine inandığını söyledi.



"Bakan Yellen'e büyük saygım var" diye konuşan Clarida, "Yellen para politikası konusunda öngörüde bulunmadığına veya bize tavsiye vermediğini belirtti, ben de kendisinin sözlerini bu şekilde olduğuna inanıyorum" dedi.



Clarida, CBNC'deki konuşmasında ayrıca, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlaması olasılığı konusunda değerlendirmelere, görüşmelere başlamanın henüz zamanı olmadığını ifade etti.



Clarida konuşmasında, ekonomi önümüzdeki aylarda yeniden açıldıkça fiyatlarda artış beklediklerini, ancak bunun gelece yıl sürmesinin muhtemel olmadığını belirtirken, "Temel senaryomuza göre aşırı ısınma olmayacak" diye konuştu.

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