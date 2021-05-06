İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve varlık alım programını duyurdu

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, oybirliği ile alınan kararla, faiz oranı yüzde 0,1 olarak bırakıldı. Piyasalarda da BOE'nin faiz oranında bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi bulunuyordu.

BoE, Varlık Alım Programını da piyasa beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 895 milyar sterlin olarak açıkladı.

BOE, İNGİLTERE İÇİN BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ülke ekonomisi için büyüme tahminlerini güncelledi. Bankanın faiz oranını beklendiği üzere değiştirmeyerek %0,1 düzeyinde bıraktığı toplantının ardından para politikası raporu açıklayan kuruluş 2021 yılı büyüme tahminini %5'ten %7,25 seviyesine çıkardı.

Raporda 2022 yılı için büyüme tahmini %7,25'ten %5,75'e revize edilirken 2023 büyüme tahmini ise %1,25 olarak kaldı. Banka, küresel ekonomi bu yıl %5, gelecek yıl %4,5, 2023'te ise %2,25 GSYH artışı tahmin ediyor. BOE, öte yandan 2021 yılı enflasyon beklentisini ise %2'den %2,5'e çıkardı. 2022 enflasyon tahmini %2,25'ten %2'ye revize edildi. 2023 tahmini ise %2 olarak devam etti.