Teknoloji hisseleri ABD vadelilerini baskıladı

Dün Wall Street'te teknoloji hisselerinde gözlenen satış baskısı, bu sabah vadeli endekslerde karışık bir seyir izlenmesine yol açıyor. Teknoloji hisselerinin hakim olduğu Nasdaq 100 vadeli endeksi düne göre 2,75 puan, yüzde 0,2 ekside.

S&P 500 vadeli endeksi sadece 0,75 puan yukarıda ve Dow Jones Sanayi Endeksi düne göre 27 puan, yüzde 0,08 artıda. Analistler, Çin'in Avustralya ile ekonomik diyaloğu askıya almasının ticari gerilimleri yeniden ön plana çıkarmasının yatırımcıların temkinli olmaya yönettiğine işaret ediyorlar.

Yatırımcılar ayrıca, Fed üyelerinden tahvil alımlarının azaltılmaya ne zaman başlanacağı konusunda mesajlara çok fazla odaklı olmaya devam ediyorlar ve gözler ABD Hazine kağıdı getirilerinin seyrinde.