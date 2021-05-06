Yerli otomobil TOGG için resmi açıklama geldi: Dolandırıcılara karşı dikkat!

TOGG'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen 'yatırım fırsatı' duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır."