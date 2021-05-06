Yerli otomobil TOGG için resmi açıklama geldi: Dolandırıcılara karşı dikkat!

TOGG, çeşitli sosyal medya mecralarında yerli otomobil TOGG'un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı özellikle Almanya'da yaşayan yurttaşları uyardı.
TOGG'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen 'yatırım fırsatı' duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır."
TOGG, yerli otomobil hakkındaki tüm gelişmeleri sadece resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
TOGG'un takip edilebileceği internet sitesi ve sosyal medya hesapları şöyle:
Web sitesi: https://www.togg.com.tr/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/toggas
Twitter: https://twitter.com/togg2022?s=21
Youtube: https://www.youtube.com/c/TOGG2022
Instagram: https://instagram.com/togg2022