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Giriş Tarihi: 6.5.2021 15:29 Son Güncelleme: 6.5.2021 15:34

için resmi açıklama geldi: Dolandırıcılara karşı dikkat!

Yerli otomobil TOGG için resmi açıklama geldi: Dolandırıcılara karşı dikkat!

'nin Otomobili Girişim Grubu (), için önemli açıklamalarda bulundu. TOGG, yaptığı açıklamada çeşitli sosyal medya mecralarında TOGG’un hisse senetlerinin satıldığı iddiasını yalanlayarak vatandaşları uyardı.

TOGG, çeşitli sosyal medya mecralarında yerli otomobil TOGG'un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı özellikle Almanya'da yaşayan yurttaşları uyardı.

TOGG'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen 'yatırım fırsatı' duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır."

TOGG, yerli otomobil hakkındaki tüm gelişmeleri sadece resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

TOGG'un takip edilebileceği internet sitesi ve sosyal medya hesapları şöyle:

Web sitesi: https://www.togg.com.tr/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/toggas

Twitter: https://twitter.com/togg2022?s=21

Youtube: https://www.youtube.com/c/TOGG2022

Instagram: https://instagram.com/togg2022

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Yerli otomobil TOGG için resmi açıklama geldi: Dolandırıcılara karşı dikkat!
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