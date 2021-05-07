ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin oldukça altında kaldı

ABD'de Nisan ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. 1 milyon artış göstermesi beklenen veride artış 266 binde kaldı. Nisan'da ABD'de işsizlik de salgın yılının Nisan ayından bu yana ilk kez yükseliş kaydetti.

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERE YAKLAŞAMADI

ABD'de Nisan ayında tarım dışı istihdam 266 bin artış kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi ülkede Nisan ayında 1 milyonluk tarım dışı istihdam yaratıldığı yönündeydi.

Verinin açıklanmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil getirisi 10 baz puandan fazla düşüş kaydetti. Dolar Endeksi'ndeki düşüş ise yüzde 0,5 oldu. Daha önce 916 bin olarak açıklanan Mart ayı tarım dışı istihdam verisi 717 bine revize edilmişti.

NİSAN AYINDA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 6'YI AŞTI

Nisan ayında ülkedeki işsizlik oranı da yüzde 6,1'e yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi işsizliğin Nisan'da yüzde 5,8 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Böylelikle ülkede 2020'nin Nisan ayından bu yana işsizlikte ilk kez artış izlendi.

Saatlik kazançlar tarafına bakıldığında ise ekonomistlerin beklentilerini aşan bir tablonun ortaya çıktığı görüldü. Buna göre Nisan'da ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Ekonomistler bu veride herhangi bir değişim beklemiyordu. Yıllık bazda ise yüzde 0,4 düşüş beklenen ortalama saatlik kazançlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artış kaydedildi.