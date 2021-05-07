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Giriş Tarihi: 7.5.2021 11:55

: ve fonlarına sermaye girişi sürüyor

BofA: Hisse senedi ve tahvil fonlarına sermaye girişi sürüyor

Bank of America, global ve fonlarına sermaye girişinin devam ettiğini bildirdi.

BofA'nin EPFR verilerinden derlediği rapora göre 5 Mayıs haftasında global hisse senedi fonlyarı 18,5 milyar dolar, tahvil fonları 13,5 milyar dolar sermaye çekmeyi başardılar.

5 Mayıs haftasında global altın fonlarına sermaye girişi ise, 1,6 milyar dolar ile son 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. BofA bu raporla birlikte yaptığı değerlendirmede ise, Fed'in güçlü ekonomik verilere rağmen teşvik vanasını açık tutmaya devam edeceğini söylediğini, ancak varlık alım azaltımının başladığı "kötü haberinin" yayılmakta olduğunu belirten BofA, ikinci ve üçüncü çeyrekte verilerine atıfta bulunarak, makro ekonomi ne kadar güçlü olur ise varlık azaltımının büyüklüğünün ve hızının o kadar yüksek olacağını savundu.

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BofA: Hisse senedi ve tahvil fonlarına sermaye girişi sürüyor
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