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Giriş Tarihi: 7.5.2021 08:32

hizmeti başlatmayı değerlendiriyor

Citigroup kripto para hizmeti başlatmayı değerlendiriyor

Dünyanın en büyük bankalarından 'un hizmeti başlatmayı değerlendirdiği ifade edildi.

Financial Times gazetesinin haberine göre dünyanın en büyük yatırımcı işlem bankalarından biri olan Citigroup, artan müşteri ilgisi nedeniyle kripto para hizmetine başlamayı değerlendiriyor.

Bankanın küresel döviz piyasaları birimi başkanı Itay Tuchman, "Henüz kripto bağlantılı hizmetlere başlama konusunda alınmış bir karar yok.
Bununla birlikte işlem, takas ve finansman alanlarının tamamında hizmet verilmesi seçenekleri değerlendiriliyor" dedi.

Tuchman, müşterilere kripto para hizmeti verme konusunda farklı seçeneklerin olduğunu ve en iyi hizmet için gereken kararı alacaklarını kaydetti.

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Citigroup kripto para hizmeti başlatmayı değerlendiriyor
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