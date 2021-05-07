IMF Başkanı Kristalina Georgieva: Covid-19 aşılarının mülkiyet hakları kaldırılmalı

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, COVID-19 aşıları için fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının başka tedbirler ile birlikte uygulamaya konması gerektiğini de vurguladı. Krizin sona erdirilmesi için en hızlı yolun ayı üretimini artırmak olduğunu belirten Georgieva, Dünya Ticaret Örgütü'nün fikri mülkiyet hakları kurallarını geçici olarak askıya alırken, aşıların dağıtımı konusunda şeffaf bir sürecin de buna eşlik etmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Üniversitesi Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Georgieva, Üretimin artırılmasını mümkün kılmak krizini sona erdirmeye katkı yapacak faktörlerden biri. 18-24 ay için fikri mülkiyet haklarının askıya alınması gümüş bir kurşun değil, bunun şeffalık ve sahte aşıların engelllenmesi tedbirdleri ile birlikte hayata geçirilmesi gerekli" dedi.

Georgieva, krizin sona erdirilmesi yolunda hızlı bir ilerleme sağlanabilmesi halinde IMF olarak bunun 2025'e kadar dünya ekonomisen 9 trilyon dolar bir fayda sağlamasını beklediklerini de vurguladı.