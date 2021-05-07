Mineapolis Fed Başkanı Neel Kashkari: Tarım dışı istihdam verisi Fed'i haklı çıkardı

Mineapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bugün açıklanan ve beklentilerin çok altında kalan tarım dışı istihdam verisinin Fed'in sonuç odaklı yaklaşımını haklı çıkardığını söyledi.

ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin oldukça altında kaldı

Kashkari, ABD'de pandeminin halen endişe kaynağı olduğunun altını çizerken, "Fiyatlarda yaşanan artışın geçici olacağına inanıyorum. Öte yandan enflasyonu kontrol altında tutacak araçlarımız da var" ifadelerini kullandı. Başkan, ABD'de halen geçme yolunda teşvikler olduğunu da hatırlattı. "Fed'in politika yaklaşımı konusunda hislerim olumlu" şeklinde konuştu.