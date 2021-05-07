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Giriş Tarihi: 7.5.2021 09:16

SEC Başkanı Gary Gensler: için Kongresi düzenleme çerçevesi oluşturmalı

DHA
SEC Başkanı Gary Gensler: Kripto paralar için ABD Kongresi düzenleme çerçevesi oluşturmalı

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ( SEC ) Başkanı Gary Gensler, kriptopara piyasalarının daha çok düzenleneme gerektirdiğini söyledi ve ABD Kongresi'nden bu konuda düzenleme çerçevesi oluşturulmasını istedi.

ABD Temsilciler meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sanal sunum yapan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ( SEC ) Başkanı Gary Gensler, kripto varlıkların işlem görmekte oldukları piyasalara ilişkin olarak SEC ya da diğer kardeş kuruluş olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu kapsamında düzenleyici bir çerçeve bulunmadığına dikkat çekti ve "Böyle bir düzenleme büyük bir güven oluşturabilir. Şu anda kripto piyasalarına ilişkin bir piyasa düzenleyici yok; ve bu nedenle de kazançların dolandırılması ya da manipüle edilmesine karşı hiç bir koruma yok" dedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da hafta başında yaptığı bir açıklamada, ülkesinde kripto paralar ile ilgili yeterli hukuksal çerçeve bulunmadığını ve bunun vurgulamaya değer bir konu olduğuna dikkat çekmişti.

ABD Hazine Bakanı Yellen'ın açıklamaları piyasaları karıştırdı ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'den kripto para açıklaması!

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SEC Başkanı Gary Gensler: Kripto paralar için ABD Kongresi düzenleme çerçevesi oluşturmalı
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