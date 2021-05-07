Türkiye'nin 2021 yılında en fazla ihracat artışı Almanya'ya oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenilen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 109 artarak 18 milyar 766 milyon dolara, ocak- nisan döneminde de yüzde 33,1 yükselerek 68 milyar 752 milyon dolara yükseldi.

Türkiye, yılın dört ayında miktar bazında en fazla artışını Almanya'ya kaydetti.

Almanya'ya yapılan ihracat ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, 1,3 milyar dolar artarak 5,7 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, miktar bazında ihracat artışında Almanya'yı ABD, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya izledi.

Yılın dört ayında Türkiye'nin dış satımı, ABD'ye 1,1 milyar dolar artarak 3,7 milyar dolara, Fransa'ya 959,5 milyon dolar artışla 2,9 milyar dolara, Birleşik Krallık'a 946,8 milyon dolar yükselerek 3,7 milyar dolara, İtalya'ya 897,2 milyon dolar artarak 3,3 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde, Almanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv oldu.

Otomotiv endüstrisinin, Almanya'ya dış satımı ocak-nisanda geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 40,4 artışla 1,5 milyar dolara yükseldi.

Ülkeye en fazla ihracat bu dönemde İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbullu şirketlerin Almanya'ya dış satımı yılın dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 28,5 artarak 2,5 milyar dolara çıktı.

MİKTAR BAZINDA EN FAZLA AZALIŞ SUUDİ ARABİSTAN'DA

Verilere göre, Türkiye'nin dış satımında ocak-nisanda geçen yılın aynı dönemine göre en fazla azalış Suudi Arabistan'da kaydedildi. Suudi Arabistan'a yapılan ihracat, 944,1 milyon dolar azalarak 67,4 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin ihracatı, Etiyopya'ya 47,8 milyon dolar azalışla 59,8 milyon dolara, Lüksemburg'a 44,6 milyon dolar gerileyerek 18,8 milyon dolara, Sudan'a 37,7 milyon dolar azalarak 93,5 milyon dolara, Cibuti'ye 24,2 milyon dolar azalışla 75,7 milyon dolara indi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Türkiye, ocak - nisan döneminde en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi.

Almanya'yı ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa izledi.

Türkiye'nin ihracatında bu yılın ocak - nisan döneminde, 2020'nin aynı dönemine göre miktar bazında en fazla artış görülen ülkeler şöyle: