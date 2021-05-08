Amerikalılar anneleri için bu yıl 28,1 milyar dolar harcayacak

ABD'de Anneler Günü kapsamında bu yıl yapılması planlanan harcamaların 28,1 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

Annelerini bu günde mutlu etmek isteyenler hediye telaşı yaşarken, Anneler Günü için yapılan harcamalar perakende sektöründe hareketliliği beraberinde getiriyor.

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hızla devam eden aşılama ve salgının etkilerini hafifletmeye yönelik sağlanan desteklerin etkisiyle tüketicilerin bu yıl geçen seneye göre daha fazla harcama yapması bekleniyor.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nin (NRF) 7 bin 818 kişinin katılımıyla yaptığı anket sonuçları, Amerikalıların yüzde 83'ünün Anneler Günü'nü kutlamayı planladığını ortaya koyuyor.

HARCAMALARIN REKOR SEVİYEYE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Anneler Günü kapsamında ABD'de bu yıl yapılacak harcamaların 28,1 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

Bu günde yapılması planlanan harcamaların bu yıl ülkede Kovid-19 salgınının yoğun bir şekilde hissedildiği geçen yıla kıyasla artış gösterdiği dikkati çekiyor.

Amerikalıların geçen yıl Anneler Günü için 26,7 milyar dolarlık harcama yaptığı tahmin edilirken, bu güne özel harcamalara ilişkin beklentinin 2019'da 25 milyar dolar, 2018'de 23,1 milyar dolar ve 2017'de 23,6 milyar dolar olduğu kayıtlarda yer alıyor.

Salgını kontrol altına almaya yönelik karantina önlemlerinin yoğun bir şekilde uygulandığı geçen yıl 204,74 dolar olduğu tahmin edilen kişi başı ortalama harcama tutarının bu yıl yaklaşık 16 dolarlık artışla 220,48 dolara çıkması bekleniyor.

HARCAMALARDAKİ ARTIŞ TAKI VE ELEKTRONİK GİBİ HEDİYELERDEN KAYNAKLANIYOR

Anneler günü harcamalarında bu yıl yaşanması beklenen 1,4 milyar dolarlık artışın yüzde 59'unun takı, yüzde 28'inin elektronik gibi maliyetli hediyelere yapılan harcamalardan kaynaklanması öngörülüyor.

Tüketiciler bu günde kendi annelerinin yanı sıra eşleri, büyük anneleri ya da arkadaşları için de hediye almayı planlıyor.

Bu günde aldıkları hediyelerle annelerini mutlu etmek isteyen tüketicilerin yüzde 72'si tebrik kartı ve yüzde 68'i çiçek almayı planladıklarını belirtiyor.

TÜKETİCİLERİN 3'TE 1'İNDEN FAZLASI HEDİYESİNİ İNTERNETTEN ALACAK

Ankete katılanların yüzde 49'u dışarıda özel bir etkinlik planlarken, yüzde 47'si hediye kartı vermeyi, yüzde 40'ı giysi ya da aksesuar almayı, yüzde 35'i takı, yüzde 26'sı ev eşyası, yüzde 25'i kişisel bakım hizmeti, yüzde 23'ü kitap ya da CD ve yüzde 20'si elektronik eşya almayı planladığını aktarıyor.

Bu yıl tüketicilerin 3'te 1'inden fazlası (yüzde 34) Anneler Günü hediyelerini internetten almayı planlıyor. Bu oran geçen yıla kıyasla düşüş gösterse de Kovid-19 salgını öncesi döneme göre çok üst seviyelerde kalmaya devam ediyor.

İnternet alışverişinin yanı sıra tüketicilerin yüzde 28'i mağazalardan, yüzde 26'sı ise çiçekçi veya kuyumcular gibi küçük işletmelerden alışveriş yapmayı planlıyor.