Türk SİHA'larının ardından dünya bunu konuşacak! İşte heyecan verici 'ULAQ'ın üstün yetenekleri

Savunma alanına önemli bir değer kazandırıldığını anlatan Torun, "Bu yıl içinde SİDA'yı atışlara hazır hale getireceğimizin sözünü vermiştik, bunu gerçekleştiriyoruz. Mavi vatan emin ellerde diyebiliriz, milletimize armağanımız olsun." dedi.

Ares ve Meteksan olarak farklı konseptlerde projenin devamını getireceklerini aktaran Torun, bunun için gerekli altyapıya sahip olduklarını vurguladı.

Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından taleplere göre farklı tasarımlarda üretim yapılabileceğini belirten Torun, "ULAQ serisinin ilk platformunu hayata geçirdik, bundan sonra da farklı kabiliyetlerde deniz aracı üretimlerimiz olacak." ifadesini kullandı.