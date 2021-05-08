Türkiye bu yöntemle dünyada ilk oldu! Yerli otomobil TOGG’da kullanılacak

Enerjide dışa bağımlılığı sonlandırma hedefiyle çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu kez de enerji depolama alanında Türkiye'ye stratejik bir üstünlük kazandıracak lityumda büyük bir başarı yakaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sıvı bor atıklarından üretilen yerli lityumun Türkiye'nin en büyük batarya üreticilerinden ASPİLSAN tarafından yapılan testlerden başarıyla geçtiğini açıkladı.
Bakan Dönmez, "İlk testlerde, özellikle yüksek güç pil hücreleri tarafından gereken yüksek akım sağlayabilme özelliği test edildi ve ticari muadilleriyle aynı performansı ortaya koyduğu belirlendi" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada Eskişehir Kırka'da üretimi devam eden lityumun Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın sahibi olduğu ASPİLSAN Enerji tarafından yapılan testlerden başlarıyla geçtiğini açıkladı.
TÜRKİYE'NİN İHTİYACININ YARISI KIRKA'DAN KARŞILANACAK
Bakan Dönmez, lityum üretim tesisinin temelinin atıldığında ilk etapta yıllık 10 ton üretim yapılmasının planlandığını anlatarak, "Tesis tam kapasite devreye girdiğinde ise yıllık 600 tonluk bir üretim hedefi belirlemiştik. Bu üretim rakamı Türkiye'nin yıllık lityum üretim ihtiyacının yarısına denk geliyor" dedi.
BU YÖNTEMLE DÜNYADA İLK LİTYUM ÜRETİMİ
Sıvı bor atıklarından lityum üretilmesinin dünyada Eti Maden'e özgü bir üretim yöntemi olduğunu ifade eden Dönmez, şunları söyledi:
"Tesiste üretim sürecinin geliştirilmesine yönelik sürekli bir Ar-Ge faaliyeti de bir taraftan devam ediyor. Eti Maden, dünya standartlarında, yurt dışı muadilleriyle aynı kalitede lityum üretimi yapıyor. Eti Maden'deki arkadaşlarımız üretilen numuneleri Ar-Ge aşamasında ve üretim sonrasında defalarca test aşamasından geçirdiler. Hepsinden olumlu sonuçlar elde ettik."
YERLİ LİTYUM SINAVI GEÇTİ
Eti Maden'in ürettiği lityumun, Türkiye'nin en büyük batarya üreticilerinden ASPİLSAN tarafından yapılan testlerden de başarıyla geçtiğini açıklayan Bakan Dönmez, "Bor atıklarından elde ettiğimiz yüzde 99,5 saflıktaki lityum, ASPİLSAN Enerji tarafından karakterize edilerek lityum pil hücrelerinde test edildi. İlk testlerde, özellikle yüksek güç pil hücreleri tarafından gereken yüksek akım sağlayabilme özelliği test edildi ve ticari muadilleriyle aynı performansı ortaya koyduğu belirlendi" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin bor cevherinin Türkiye'nin yüksek teknolojili ürünlerine enerji vereceğine dikkat çeken Dönmez, "Kırka Tesisleri'nde ürettiğimiz lityumu yerli otomobilimiz TOGG olmak üzere, mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar gibi akıllı teknolojilerin depolama alanlarında kullanmak istiyoruz. Böylece, ileri teknolojilerde yerlilik oranının artmasına önemli bir katkı sağlayacağız" dedi