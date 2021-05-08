Türkiye bu yöntemle dünyada ilk oldu! Yerli otomobil TOGG’da kullanılacak

Enerjide dışa bağımlılığı sonlandırma hedefiyle çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu kez de enerji depolama alanında Türkiye'ye stratejik bir üstünlük kazandıracak lityumda büyük bir başarı yakaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sıvı bor atıklarından üretilen yerli lityumun Türkiye'nin en büyük batarya üreticilerinden ASPİLSAN tarafından yapılan testlerden başarıyla geçtiğini açıkladı.