Almanya 30 yıl vadeli yeşil tahvil ihracı yapacak

Almanya Finans Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya, Ağustos 2050 vadeli yeşil tahvil ihracı için bankalara yetki verdi.

Almanya ihraç, için BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, DZ Bank ve HSBC'yi yetkilendirdi. Piyasa katılımcıları Almanya'nın 30 yıl vadeli yeşily tahvil ile 4-6 milyar euro aralığında borçlanma gerçekleştirmesini bekliyorlar.

Almanya, 2020 yılında 5 ve 10 yıl vadeli yeşil tahvil ihracı ile 11,5 milyar euro borçlanmıştı. Bu yıl de benzer miktarda borçlanma öngörüyor.