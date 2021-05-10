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Giriş Tarihi: 10.5.2021 16:32

Chicago Başkanı Charles Evans: Fed'in politika değişikliği zaman alacak

Chicago Fed Başkanı Charles Evans: Fed'in politika değişikliği zaman alacak

Chicago Başkanı Charles Evans, Nisan ayında tarım dışı istihdam  verisinde yaşanan yavaşlamayı tek seferlik bir gelişme olarak  gördüğünü söyledi.

CNBC TV'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Chicago Fed Başkanı Charles Evans, "Bunun tek seferlik bir yavaşlama olduğunu düşünüyorum" dedi. Nisanda 1 milşyon civarında beklenen tarım dışı istihdam artışı 226 bin kişi açıklanmıştı.

Yılın kalan bölümünde güçlü istindam büyümesi beklediğini de aktaran yönetici, Fed'in para politikasında değişikliğe gitmek için yeterli veri görmesinin zaman alacağını belirtti. Başkan öte yandan %2 ortalama enflasyon hedefi doğrultusunda enflasyonun geçici olarak %2,5 seviyelerine yükselmesinin kendisini rahatsız etmeyeceğini de söyledi.

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Chicago Fed Başkanı Charles Evans: Fed'in politika değişikliği zaman alacak
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