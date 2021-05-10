G7 sürdürülebilir toparlanma için 1 trilyon dolar yatırım yapmalı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın talebi ile hazırlanan rapora göre, G7 ülkelerini pandemiden güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için 2030'a kadar yılda 1 trilyon dolar yapmaları gerekiyor.

11-13 Haziran'da İngiltere'nin Cornwall kasabasında yapılacak olan G7 liderler zirvesi için London School of Economics ögretim görevlisi Nicholas Stern tarafından hazırlanan raporda, toparlanma için koordineli global yatırıml programına ihtiyaz olduğu vurgulandı.

Yatırımların büyük bölümününözel sektör tarafından yapılacağı öngörülen raporda, kamunun da önemli bir rol oynaması gerektiği belirtildi.