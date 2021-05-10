Kripto para piyasasında bir ilk! Toplam hacim 2.5 trilyon doları aştı

ABD Başkanı Joe Biden'ın büyük şirketlerin vergi oranlarını yüzde 28 düzeyine yükseltme konusundaki kararlı olduklarını vurgulamasının ardından gelen alımlarla, kripto para piyasalarındaki toplam hacim ilk kez 2.5 trilyon doları aştı.

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Biden Louisiana'da yaptığı konuşmada, yüzde 25 ile yüzde 28 arasındaki bir kurumlar vergisi oranının, çok ihtiyaç duyulan bazı yatırım projelerinin karşılanmasına yardımcı olabileceğini söyledi ve önerdiğinden daha düşük bir oranı kabul edebileceğini söyledi.



Kripto para piyasalarına gelen alımlarda, ABD bankacılık devi Goldman Sachs'ın, Wall Street yatırımcılarına Bitcoin destekli devredilemez vadeli sözleşmeler sunmaya başlaması da etkili oldu.



Biden'ın konuşmasından sonra gelen yoğun alımlarla, tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon 504.97 milyar dolara yükselerek, ilk kez 2.5 trilyon dolar sınırını aştı.



Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.



Kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca yedi değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.



Son 24 saat içinde 56,482.00 ve 59,519.35 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.60 artışla 59,140.85 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.22 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 109 milyar dolara yükseldi.



Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da 4,067.85 dolara kadar yükselerek, 4.0 dolar sınırını aştıktan sonra, son 24 saatte yüzde 4.79 artışla 4,036.78 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 32.79 ve birimin piyasa hacmi de 469 milyar dolar düzeyindeydi.



Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 6.31 artışla 676.98 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 8.90 ve piyasa hacmi de, 100 milyar doları aşarak 104 milyar dolara yükseldi.



Toplam 9,663 kripto para biriminin işlem gördüğü 376 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 44.4'ünü Bitcoin, yüzde 18.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 243 milyar dolar düzeyindeydi.



Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:



"ABD bankacılık devi Goldman Sachs, Wall Street yatırımcılarına Bitcoin destekli devredilemez vadeli sözleşmeler sunmaya başladı. Chicago merkezli vadeli işlem borsasında blok ticareti yaparak, kripto para biriminin aşırı oynaklığına karşı korunmak için CME Group'un Bitcoin vadeli işlemlerine güveniyor. Yeni türev ürünü, geçtiğimiz ay Goldman'ın müşterilerine sessizce tanıtıldı.



"Bitcoin ATM'leri dünya çapında hızla artıyor. Coin ATM Radar'dan gelen yeni verilere göre, Mayıs 2020'de sadece 7,756 tane olan kripto para makineleri Mayıs 2021 itibariyle 19,452'ye. Yükselmiş durumda. Makinelerin çoğu ABD'de bulunuyor. Ülkede kurulu kripto ATM sayısı, Mayıs 2020'de 5,635 iken şu anda 16,378'e yükseldi. İkinci sırada ise Kanada yer alıyor. Kanada'da geçen yıl 718 ATM bulunurken şu anda bu rakamın 1,362 ye yükseldiği görülüyor.



"Ripple, Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu'ndan bir dava ile karşı karşıya olmasına rağmen, şirket XRP balina cüzdanlarının sayısında bir artış olduğunu bildirdi. Ripple'ın 6 Mayıs'ta yayınlanan Q1 2021 raporu , çeyrek boyunca XRP balinalarının sayısının yüzde 3.5 artarak 308'den 319'a çıktığını belirtiyor.



"Norveç İklim ve Çevre Bakanı - Sveinung Rotevatn - Bitcoin'e sahip olduğunu açıkladı. O'na göre, dijital varlık 'çok uygun bir değer deposu'. Yenilenebilir enerji odaklı hükümetlerden birinin bakanı, BTC 'nin heyecan verici olduğunu da sözlerine ekledi.



"St. Louis Federal Rezerv Bankası, merkezi olmayan finansmanın (DeFi) gelecekte daha şeffaf bir finansal altyapı yaratabilecek 'bir yenilik dalgasını ortaya çıkardığını' söylüyor. DeFi, aracıları borçlanma ve borç verme, türevler, marj ticareti ve sigorta gibi geleneksel finansal hizmetlerden otomatikleştiren ve ortadan kaldıran kripto tabanlı projeler oluşturmak için geniş bir adımdır."