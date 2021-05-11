Altın fiyatları için oyun değiştirici iki gelişme! Piyasalarda sinyal etkisi yaratacak

ABD HAZİNE BAKANI JANET YELLEN KAFALARI KARIŞTIRDI

Piyasalarda geçtiğimiz hafta eski Fed Başkanı yeni ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Yellen, para politikası kendi görevi olmamasına rağmen, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etti. Bu açıklamanın ardından piyasalarda belirsizlik artmış, hisse senetleri, altın ve kripto paralar dahil satış baskısı izlenmişti.

Yellen, kısa bir süre sonra yaptığı konuşmada, faiz artırımına ilişki sözlerine açıklama getirerek, "Bu öngördüğüm ya da önerdiğim bir şey değil" diyerek piyasaların ateşini aldı.